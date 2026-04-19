Truffa da 8mila euro ai danni di un anziano ma viene scoperto

Un giovane di Caserta è stato identificato come autore di una truffa di 8 mila euro ai danni di un pensionato di 82 anni residente ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. La vicenda si è conclusa con il suo rintraccio e la scoperta delle modalità con cui ha tentato di ingannare l’anziano. La truffa è stata sventata prima che potesse causare ulteriori danni.

È un giovane casertano l’autore della truffa ai danni di un anziano pensionato di 82 anni, residente ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 20enne originario di Aversa e residente a Sant’Antimo, già noto alle forze dell’ordine.Il raggiro è.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Mercogliano, truffa ai danni di un anziano: arrestate tre personeL’attività dell’Arma dei Carabinieri finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della... Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon, chieste condanne per quasi 25 anniSono state chieste condanne per un totale di quasi 25 anni nei confronti del gruppo di 6 persone tra amministratori e dipendenti di due società... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I finti carabinieri colpiscono ancora in centro: rubati gioielli e soldi; Spaghetti drogati e 10mila euro rubati: smascherata la falsa chef di Venaria; Narcotizzato con gli spaghetti alle benzodiazepine e derubato in casa a Venaria Reale: arrestata la falsa chef conosciuta tramite un sito di appuntamenti; Sora - Truffa informatica a una donna: denunciato un trentottenne. Truffa da 8mila euro ai danni di un anziano ma viene scopertoÈ un giovane casertano l’autore della truffa ai danni di un anziano pensionato di 82 anni, residente ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 20enne ... casertanews.it Una truffa da 15mila euro. Vittima 83enne tifernate. L’autore arrestato a TodiL’uomo di 51 anni si era spacciato per operatore delle forze dell’ordine. Ma l’immediata segnalazione ha consentito ai carabinieri di bloccarlo sulla E45. lanazione.it Rieti, tenta la truffa del falso bancario: bloccato bonifico da 50mila euro x.com "Mi ha detto: 'Quei due hanno preso tutto'. Sono accorsa da lei, l'ho trovata in lacrime. Dopo la truffa non dorme più" - facebook.com facebook