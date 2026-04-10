Mercogliano truffa ai danni di un anziano | arrestate tre persone

Tre persone sono state arrestate a Mercogliano in relazione a una truffa ai danni di un anziano. L’operazione dei Carabinieri fa parte di un’attività continua volta a contrastare le truffe rivolte alle persone più vulnerabili. Le indagini sono ancora in corso e riguardano il metodo utilizzato per mettere a segno il raggiro. Nessun dettaglio sulle modalità della truffa o sui nomi coinvolti è stato reso noto.

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