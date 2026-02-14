Allarme veleno per i topi Quindici bimbi in ospedale

Un incidente al nido Cederna di Monza ha portato quindici bambini in ospedale dopo aver ingerito veleno per topi, che era stato lasciato accidentalmente nel cortile. I piccoli hanno manifestato sintomi di avvelenamento e sono stati subito soccorsi dai genitori e dai sanitari intervenuti sul posto. La scoperta del farmaco tossico tra i giochi ha provocato grande paura tra genitori e insegnanti.

Un grande spavento. Ieri è successo un episodio che ha destato forte preoccupazione all'asilo nido Cederna di Monza. A metà mattina – tra le 10.30 e le 11 – vista la giornata piacevole e soleggiata, le educatrici hanno deciso di portare la classe di 15 bimbi di tre anni nel cortile dell'istituto per godere del bel tempo, fino allo spiacevole avvenimento che ha fatto scattare l'allarme: due piccoli hanno messo le mani in una delle sei scatolette per topi disposte in vari punti del giardino, in funzione deratizzante. I due bambini pare abbiano toccato e manipolato la scatoletta topicida, mettendo anche le dita all'interno del buco destinato ad accogliere i roditori.