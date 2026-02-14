Allarme veleno per i topi Quindici bimbi in ospedale

Da ilgiorno.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente al nido Cederna di Monza ha portato quindici bambini in ospedale dopo aver ingerito veleno per topi, che era stato lasciato accidentalmente nel cortile. I piccoli hanno manifestato sintomi di avvelenamento e sono stati subito soccorsi dai genitori e dai sanitari intervenuti sul posto. La scoperta del farmaco tossico tra i giochi ha provocato grande paura tra genitori e insegnanti.

Un grande spavento. Ieri è successo un episodio che ha destato forte preoccupazione all’asilo nido Cederna di Monza. A metà mattina – tra le 10.30 e le 11 – vista la giornata piacevole e soleggiata, le educatrici hanno deciso di portare la classe di 15 bimbi di tre anni nel cortile dell’istituto per godere del bel tempo, fino allo spiacevole avvenimento che ha fatto scattare l’allarme: due piccoli hanno messo le mani in una delle sei scatolette per topi disposte in vari punti del giardino, in funzione deratizzante. I due bambini pare abbiano toccato e manipolato la scatoletta topicida, mettendo anche le dita all’interno del buco destinato ad accogliere i roditori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

