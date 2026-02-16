Cane trovato morto a Monza | ha mangiato bustine con veleno per topi

Un cane è morto a Monza perché ha ingerito bustine di veleno per topi lasciate in strada. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i proprietari hanno trovato il loro animale senza vita nel cortile di casa. Il veterinario ha confermato che il decesso è stato causato dall’ingestione di sostanze tossiche. La polizia ha sequestrato alcuni residui di esche nelle vicinanze per verificare l’origine del veleno.

Monza, 16 Febbraio 2026 - Un è cane è stato ritrovato morto dopo avere mangiato esche con veleno per topi. La segnalazione è arrivata nella giornata del 14 febbraio e il personale della Polizia Locale è intervenuto in via della Offelera, nei pressi di via Adda, vicino ad un canale, dove sono state trovate 23 bustine contenenti una sostanza rosa, che dalle indicazioni riportate sulle confezioni è risultata verosimilmente riconducibile a veleno ratticida. Vernate, bocconi sospetti: tremano i proprietari di cani. La paura di di un avvelenatore seriale Le indagini. L'area è stata immediatamente bonificata e messa in sicurezza anche mediante l'apposizione di cartelli di avviso.