Profumi e vestiti per 600 euro da una parte alcolici dall’altra | doppio furto e aggressione ai carabinieri

Nella notte, due uomini sono finiti in manette a Genova dopo aver tentato di rubare profumi e vestiti per 600 euro. Mentre cercavano di mettere in fuga le merci, sono stati sorpresi dai carabinieri, che hanno arrestato uno per tentato furto aggravato. Poco dopo, un altro uomo ha aggredito i militari, che stavano cercando di bloccarlo, e anche lui è stato fermato. La scena si è conclusa con l’intervento dei militari e le manette ai polsi dei due.

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato due uomini, uno per tentato furto aggravato e l'altro per tentata rapina. Il primo caso in centro, dove i militari di Carignano hanno arrestato un 44enne di origini rumene. L'uomo, sorpreso in un negozio mentre rubava capi di abbigliamento e profumi, è stato bloccato da un addetto alla sicurezza che successivamente ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La refurtiva, del valore di circa 600 euro, è stata recuperata e restituita mentre il 44enne è stato portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale, in attesa di rito direttissimo.

Alle 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano si disputa Torino-Milan, partita valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.

