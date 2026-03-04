Durante il fine settimana, agenti della Polizia locale di Falconara e della Divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Ancona hanno effettuato numerosi controlli nel territorio. In un circolo privato, sono stati sorpresi alcuni persone che stavano bevendo senza essere iscritte ai registri del locale. Per questa violazione è stata comminata una multa superiore ai diecimila euro.

Falconara, 4 marzo 2026 – Controlli a tappeto degli agenti della Polizia locale di Falconara e dei poliziotti della Divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Ancona nel fine settimana. Tra le operazioni più rilevanti, gli operatori hanno effettuato una verifica in un locale che risulterebbe, da quanto emerso, un circolo privato affiliato ad un’organizzazione nazionale. Al loro arrivo, però, nessuna attività sociale era in corso, ma sono stati trovati alcuni avventori seduti al bancone intenti a fumare, consumare alcolici e nessuno regolarmente iscritto. Multa di 10.500 euro. Motivi per i quali, dunque, il circolo è stato sanzionato per la somministrazione al pubblico svolta senza autorizzazione con una multa complessiva di 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi a bere nel circolo privato: non erano iscritti. Multa di oltre 10mila euro

Non hanno la tessera del circolo ma vengono sorpresi con dei drink: scatta la multa da 10.500 euroIl Comando falconarese ha presidiato le strade anche lo scorso weekend, tra auto senza assicurazione e guida sotto l’effetto dell’alcool FALCONARA -...

La nave Humanity 1 bloccata nel porto di Ortona per 20 giorni, multa da 10mila euroDopo un fermo provvisorio di 8 giorni, il capitano della nave di soccorso di Sos Humanity ha ricevuto un ordine di fermo dalle autorità italiane.

Tutto quello che riguarda Multa di

Discussioni sull' argomento Sorpresi a bere nel circolo privato: non erano iscritti. Multa di oltre 10mila euro; Minorenne si fa prestare il documento dall'amico per bere uno spritz: multa da 300 euro; Stretta dei Carabinieri tra Alba e Guarene: locali nel mirino.

Sorpresi a bere nel circolo privato: non erano iscritti. Multa di oltre 10mila euroIl locale è stato sanzionato dopo i controlli effettuati da polizia locale e agenti della questura: le verifiche in base al protocollo siglato dopo Crans Montana ... ilrestodelcarlino.it

Nel 1904, Solomon Sivils fu fotografato mentre entrava nel Penitenziario Federale di Leavenworth come detenuto numero 4339. Era stato condannato a 18 mesi di prigione e al pagamento di una multa di 10 dollari per aver introdotto alcol nel Territorio Indian facebook

Inter, oltre alla sconfitta anche la beffa Rischia una multa per lo sponsor di maglia in Norvegia x.com