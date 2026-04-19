triplice tragedia a cossombrato il lato nascosto di astrit koni

A Cossombrato si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Dopo quindici anni di convivenza pacifica, la vita di un uomo è cambiata radicalmente, portandolo a un gesto estremo che ha causato la morte di altre due persone. La vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce un lato inaspettato di una figura considerata fino a quel momento tranquilla e rispettabile.

La maschera dell’uomo mite, un’integrazione durata oltre quindici anni e poi l’improvvisa esplosione di una violenza che ha spezzato tre vite. È il profilo che emerge di Astrit Koni, il cinquantanovenne che ha ucciso l’ex moglie Drita Mecollari, 57 anni, e il suo nuovo compagno Bardhok Gega, 55, prima di togliersi la vita lanciandosi dal torrione del castello che domina Cossombrato. Un paese sotto shock Nel piccolo borgo di appena 500 abitanti sulle colline astigiane, incredulità e dolore si intrecciano. «Lo avevamo accolto oltre un decennio fa», racconta la sindaca Elsa Ormea, che fatica a conciliare l’immagine dell’uomo conosciuto da tutti con quella dell’autore del duplice omicidio.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Panoramica sull’argomento

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"Un grande lavoratore, una persona buona, gentile, una di quelle che sai che c'è sempre ogni volta che c'è bisogno". Così viene descritto Astrit Koni, l'assassino. Chissà se anche Drita la pensava così. #femminicidio x.com

L'incredulità dei residenti nel piccolo paese del Monferrato per il duplice omicidio e suicidio di Astrit Koni, il giardiniere arrivato 30 anni fa che ha ucciso l'ex moglie Drita Mecollari e il nuovo compagno di lei Bardhok Gega, per poi togliersi la vita gettandosi da facebook