Duplice omicidio e suicidio nell' Astigiano | Astrit Koni uccide a roncolate l' ex moglie Drita Mecollari e il nuovo compagno Bardhok Gega poi si ammazza

Da torinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'Astigiano, si è consumato un duplice omicidio seguito da un suicidio. Un uomo di 59 anni ha ucciso l'ex moglie di 55 anni e il suo nuovo compagno di 57 anni, entrambi di nazionalità albanese, con colpi di arma da taglio. Dopo aver compiuto i delitti, si è tolto la vita buttandosi dalla torre del castello di Cossombrato. La vicenda si è verificata nel territorio comunale dell'Astigiano.

Un albanese di 59 anni, Astrit Koni, ha ucciso l'ex moglie Drita Mecollari, 55 anni, e il nuovo compagno di lei, Bardhok Gega, 57 anni, entrambi suoi connazionali, per poi togliersi la vita lanciandosi dalla torre del castello di Cossombrato, nell'Astigiano. Il delitto e poi il suicidio sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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