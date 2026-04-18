Duplice omicidio e suicidio nell' Astigiano | Astrit Koni uccide a roncolate l' ex moglie Drita Mecollari e il nuovo compagno Gega Bardhok poi si ammazza

Un uomo di 59 anni ha ucciso con un colpo di arma da taglio l'ex moglie di 55 anni e il suo nuovo compagno di 57 anni, entrambi di nazionalità albanese, in un comune dell’Astigiano. Dopo aver commesso il duplice omicidio, si è tolto la vita buttandosi dalla torre di un castello locale. L’episodio si è verificato in un contesto di grande shock nella zona.

Un albanese di 59 anni, Astrit Koni, ha ucciso l'ex moglie Drita Mecollari, 55 anni, e il nuovo compagno di lei, Gega Bardhok, 57 anni, entrambi suoi connazionali, per poi togliersi la vita lanciandosi dalla torre del castello di Cossombrato, nell'Astigiano. Il delitto e poi il suicidio sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Duplice omicidio e suicidio nell’Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicida

Uccide la ex e il nuovo compagno a roncolate, poi si toglie la vita: tragedia nell’AstigianoAsti, 18 aprile 2026 - Ha ucciso a roncolate la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato.

Panoramica sull’argomento

Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicidaTre morti a Cossombrato nell'Astigiano. Un uomo ha ucciso a roncolate la ex fidanzata, l'attuale compagno e poi si è suicidato. Indagano i carabinieri ... rainews.it

Uccide l'ex moglie e il suo nuovo fidanzato e si getta dalla torre, duplice omicidio-suicidio a CossombratoUn uomo di 59 anni si è lanciato dalla torre del castello, di cui aveva le chiavi, dopo il duplice omicidio della ex moglie e del suo fidanzato ... virgilio.it