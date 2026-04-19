Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei di ginnastica artistica, raggiungendo un risultato che la rende la prima atleta italiana a vincere medaglie d’oro in tre diverse competizioni internazionali: Olimpiadi, Mondiali ed Europei. La ginnasta si è distinta durante la gara, confermando le aspettative e dimostrando grande determinazione. Con questa vittoria, si aggiunge un altro capitolo alla sua carriera di successi nel circuito internazionale.

Alice Bellandi rispetta il pronostico della vigilia e vince con il piglio della dominatrice assoluta la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg in occasione della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, prima grande rassegna internazionale della stagione in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi (in Georgia). La 27enne bresciana, autrice di un percorso impressionante nelle eliminatorie mattutine, ha completato l’opera battendo nettamente in finale la trentenne britannica Emma Reid (numero 5 del ranking mondiale) e regalando all’Italia il primo oro di questa rassegna continentale (dopo il bronzo dell’intramontabile Odette Giuffrida nei -52 kg).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TRIPLA CORONA! Alice Bellandi oro agli Europei dopo Olimpiadi e Mondiali: è la prima italiana a riuscirci!

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