Nell'ultima giornata degli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia, l’Italia ottiene due finali per l’oro, con Alice Bellandi e Gennaro Pirelli che si confrontano per il primo posto. Inoltre, un altro atleta italiano si distingue conquistando la medaglia di bronzo. La manifestazione si conclude con la rappresentativa italiana che si distingue nel torneo, confermando la propria presenza tra le protagoniste.

Quarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta. Nel giorno dedicato ai pesi massimi, la spedizione azzurra alza il livello e si guadagna due finali per l’oro, con Alice Bellandi nei -78 kg femminili e Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili, mentre Asya Tavano resta in corsa per il bronzo nei +78 kg donne. Un segnale forte, in linea con le ambizioni della vigilia. Il cammino degli azzurri è stato solido e convincente, certificato dall’accesso all’atto conclusivo per due dei protagonisti più attesi. Per Bellandi, campionessa bresciana già oro olimpico a Parigi 2024 e iridata nel 2025, l’alloro continentale rappresenta l’ultimo tassello mancante di una collezione già prestigiosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzo

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