Al Covo Club, una serata speciale propone un mix di elettronica e trip-hop con il ritorno dei Belize, band di Varese attiva dal 2014. La serata prevede anche la partecipazione del cantautore romano Arssalendo, che si esibirà insieme al duo. L’evento si inserisce in un calendario dedicato a sonorità moderne e innovative nel panorama musicale indipendente.

Il Covo Club ospita una serata dedicata all’elettronica e al trip-hop con il ritorno dei Belize, gruppo di Varese attivo dal 2014, affiancati dal cantautore romano Aalendo. L’appuntamento mette al centro la nuova produzione sonora dei musicisti lombardi e il percorso artistico del produttore romano, entrambi protagonisti di recenti sviluppi discografici. L’evoluzione sonora dei Belize e il rilancio di Aalendo. La band varesina, nota per un approccio che fonde sonorità pop contemporanee con influenze elettroniche e trip-hop, presenterà i brani contenuti nel nuovo album Phantom Favola. Questo progetto segna un momento di consolidamento per il collettivo, che nel corso del 2025 tornerà ufficialmente sui palchi del MiAmi Festival di Milano proprio per sostenere l’uscita del disco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trip-hop e nuove sonorità: i Belize tornano al Covo Club

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