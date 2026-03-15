Atletica | PRIMO IN CAMPO MASCHILE NELLA CLASSIFICA A SQUADRE E NUMEROSI PODI DI CATEGORIA Master il Parco Alpi Apuane protagonista al Campionato regionale di cross

Nel campionato regionale di cross a Empoli, il Parco Alpi Apuane si è distinto con numerose vittorie e podi di categoria. La società, guidata dal presidente Graziano Poli, ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre maschile e ha conquistato diversi premi individuali tra i master. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di varie categorie, confermando il successo della squadra.

Vittorie e podi di categoria per il Parco Alpi Apuane nel campionato regionale di cross master di Empoli, dove la società del presidente Graziano Poli si è distinta ancora. Nella staffetta assoluta il quartetto composto da Andrea Masi, Giacomo Verona, Federico Giannini e Matteo Coturri ha chiuso all’11° posto della classifica generale. Bene anche Lorena Meroni, Paola Lazzini, Federica Pardini e Barbara De Martis, nella gara femminile. Nella gara maschile il Parco Apuane si impone nella classifica a squadre con 1200 punti precedendo nell’ordine, Orecchiella Garfagnana e Atletica Amaranto Livorno. Con oltre 50 atleti al via, questi i risultati... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica: PRIMO IN CAMPO MASCHILE NELLA CLASSIFICA A SQUADRE E NUMEROSI PODI DI CATEGORIA. Master, il Parco Alpi Apuane protagonista al Campionato regionale di cross Articoli correlati Atletica Nella “Coppa dei Campioni“ di cross. Il Parco Alpi Apuane rappresenterà l’Italia nella gara di AlbufeiraAppuntamento di prestigio per il Parco Alpi Apuane che domenica, ad Albufeira, nella regione portoghese dell’Algarve, sarà una delle due società che... Atletica Alla ’Festa del cross’. Il Parco Alpi Apuane del patron Poli insegue il tricoloreE’ un Parco Alpi Apuane a caccia di un nuovo podio tricolore quello che domattina (inizio ore 11, diretta Rai) è ai nastri di partenza della “Festa... Una raccolta di contenuti su Parco Alpi Apuane Temi più discussi: L’atletica trevigiana celebra un’altra stagione da record; Al Parco Increa di Brugherio il gran finale del Cross per Tutti 2026; Atletica - Trofeo Apuane. Terrasi cala la cinquina; Le gare del fine settimana, gli iscritti dove disponibili e gli eventi da seguire. Atletica: PRIMO IN CAMPO MASCHILE NELLA CLASSIFICA A SQUADRE E NUMEROSI PODI DI CATEGORIA. Master, il Parco Alpi Apuane protagonista al Campionato regionale di crossVittorie e podi di categoria per il Parco Alpi Apuane nel campionato regionale di cross master di Empoli, dove ... sport.quotidiano.net GP Parco Alpi Apuane si conferma leader nel cross Master ToscanoAncora un trionfo per il G.P. Parco Alpi Apuane nel cross Master regionale. La corsa campestre è diventata per gli atleti biancoverdi il terreno ideale per ottimi risultati individuali e di squadra. S ... noitv.it Nicolò Bedini ai mondiali universitari di cross a Cassino Ancora una maglia azzurra per Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane) che rappresenterà l’Italia nel fine settimana ai mondiali universitari cdi cross che si svolgeranno a Cassino (Frosinone), località dov facebook