Virtus Lucca protagonista assoluta | Santangelo campione regionale Cordoni d’argento al rientro

La stagione di atletica leggera all'aperto del 2026 inizia con risultati importanti per la Virtus Lucca. Durante le competizioni regionali, un atleta della squadra ha conquistato il titolo di campione regionale, mentre un altro ha ottenuto una medaglia d’argento al suo rientro in gara. La squadra si presenta così con performance positive e un buon avvio della nuova stagione.

LUCCA – La stagione di atletica leggera all’aperto del 2026 si apre nel migliore dei modi per la Virtus Lucca. Nel primo fine settimana di competizioni, i portacolori biancocelesti si sono divisi tra i campi gara di Fucecchio e Monsummano, raccogliendo un bottino di altissimo livello fatto di titoli regionali e piazzamenti di rilievo. Il trionfo a Fucecchio e l’oro nel peso. Il risultato di maggior prestigio del fine settimana arriva senza dubbio dalla pista di Fucecchio. La copertina è tutta per Leonardo Santangelo, che si è laureato campione toscano Allievi nella specialità della corsa di 30 minuti, coprendo la distanza di 8.378 metri. Un...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Virtus Lucca protagonista assoluta: Santangelo campione regionale, Cordoni d’argento al rientro L'annuncio di Santangelo: "Al via il bando regionale da 4 milioni destinato alle produzioni cinematografiche"L'assessore regionale annuncia la pubblicazione del bando per incentivare produzioni nazionali e internazionali sul nostro territorio Pubblicato... Avanti Costone! Al PalaOrlandi assalto a Lucca. Stosa Virtus in trasferta. Ostacolo GrantorinoÈ il match di cartello di giornata: Costone-Lucca, di scena questa sera alle 21 al PalaOrlandi, mette in palio due punti importantissimi per definire...