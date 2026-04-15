L’instabilità geopolitica nel Medio Oriente potrebbe provocare una carenza di farmaci in Europa. La possibilità che lo stretto di Hormuz rimanga chiuso durante l’estate preoccupa, poiché potrebbe bloccare le rotte di approvvigionamento di materie prime fondamentali per la produzione farmaceutica. Questa situazione mette in allarme le autorità, che monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

L’instabilità geopolitica in Medio Oriente minaccia di colpire direttamente la salute pubblica europea, con il rischio concreto che la chiusura dello stretto di Hormuz possa interrompere i flussi di materie prime essenziali per la produzione di farmaci nei mesi estivi. Il settore farmaceutico si trova oggi ad affrontare un terzo shock sistemico negli ultimi quattro anni, dopo le tensioni legate al conflitto in Ucraina e alla crisi nel Mar Rosso, con una pressione senza precedenti sui costi di produzione e sulle catene di approvvigionamento. Secondo le analisi fornite da Farmindustria, l’impatto delle recenti tensioni internazionali sta spingendo verso l’alto le spese operative del comparto, con stime che indicano rincari superiori al 20% rispetto ai livelli registrati dal 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: rischio carenza farmaci in Europa per crisi materie prime

Allarme in Europa sulle carenze:600 farmaci sono già introvabili

Notizie correlate

Leggi anche: Bufo (Iren): "Con crisi Medio oriente continuo monitoraggio prezzi materie prime e gas"

Medio Oriente, il prezzo della guerra: export a rischio e timori per il costo delle materie primeMilano, 5 marzo 2026 – Un terzo della produzione industriale italiana destinata alle vendite in Medio Oriente arriva dalla Lombardia.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Abbiamo abbastanza carburante per aerei in Italia e in Europa?; Crisi in Medio Oriente, voli a rischio in tutta Europa per la carenza di carburante; Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci: l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran; Non si ferma il caro benzina in Italia: prezzi carburante ancora su, voli a rischio.

Carenze di farmaci e rincari: l'industria farmaceutica sotto pressioneLa guerra in Medio Oriente segna il terzo shock per il settore farmaceutico: rincari superiori al 20%, dipendenza dai fornitori asiatici e possibili limitazioni nelle forniture a partire dall'estate ... notizie.it

Coface, l'aviazione paga il conto della guerra in Medio OrienteLa chiusura dello Stretto di Hormuz ha ridotto drasticamente l'offerta globale di cherosene avio di cui circa il 20% dipende dai Paesi del Golfo innescando un'impennata dei prezzi. In Asia ed Europa j ... ilsole24ore.com

Trg media. . QUESTIONE MEDIORIENTALE, NUOVE TESTIMONIANZE Dalle tensioni in Medio Oriente alle ripercussioni globali. Si è parlato di geopolitica a Città di Castello durante l'incontro 'Iran contro Israele'. #trg #news #informazione #cittàdicastello - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE |'Colloqui tra Israele-Libano a Washington costruttivi'. Comunicato: 'Concordato di avviare negoziati diretti, data e luogo da stabilire'. #ANSA ow.ly/g5gL50YJ35L x.com