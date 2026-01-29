LIVE Trento-Tours 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | respirano i padroni di casa! Ma che match alla BTS Arena

La partita tra Trento e Tours finisce 1-2, lasciando l’aria pesante nella BTS Arena. I padroni di casa respirano, ma il match è stato tutto tranne che semplice. Alla fine, Tours si porta a casa la vittoria, dopo un match combattuto e ricco di emozioni. I giocatori si sono dati battaglia fino all’ultimo punto, con scambi intensi e momenti di grande tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 Lungo il servizio di Faure. 14-11 Tocca Voss sulla Schiacciata di Sbertoli. 13-11 Leandro Santos punisce Trento con una veloce MA-GI-STRA-LE. 13-10 Non si intendono in difesa i trentini, peccato perchè il muro era riuscito. 13-9 Passa al centro Voss che va in battuta. 13-8 Tira fortissimo Theo Faure.La palla è indifendibile. 12-8 Bella questa volta la schiacciata profonda di Mujanovic. 12-7 Arriva l'errore anche dall'altra parte al servizio. 11-7 Sbaglia Sbertoli di parecchio dai 9 metri. 11-6 Infrazione di 4 tocchi per il Tours. Allungano i padroni di casa.

