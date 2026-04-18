Trento UnaHotels 82-90 | Reggio espugna il parquet atesino e ipoteca i playoff

Reggio Emilia ha vinto in trasferta contro Trento con il punteggio di 90-82, conquistando così una vittoria importante per la corsa ai playoff. La squadra ospite ha mostrato una buona solidità durante tutta la partita, superando l'avversario in diverse fasi e portando a casa il risultato finale. La sfida si è svolta sul parquet di Trento, con entrambe le squadre impegnate in una partita combattuta fino all'ultimo minuto.

L’Una Hotels asfalta la Dolomiti Energia Trento, con un’autorità e una solidità ben più grande di quanto non dica il punteggio finale, e compie un passo probabilmente decisivo sulla strada dei playoff. Se nella gara in programma oggi tra Milano e Napoli, al Forum di Assago, dovessero prevalere i padroni di casa, l’accesso alla post-season, per i ragazzi di Priftis, riceverebbe la certezza della matematica, e con ben tre giornate di anticipo sulla fine della stagione regolare. I biancorossi hanno compiuto il blitz in riva all’Adige grazie a una convincente prova di tutto il collettivo, con ben sei uomini in doppia cifra e 23 assist infilati nell’albo delle statistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trento UnaHotels 82-90: Reggio espugna il parquet atesino e ipoteca i playoff Notizie correlate Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e MoscaModena ha sconfitto Civitanova nel big match della 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Volley, Civitanova espugna Trento: Nikolov imperiale, scintille nei playoff scudetto. Verona in vantaggioSono incominciati i playoff scudetto di volley maschile, pomeriggio riservato a due gara-1 dei quarti di finale (serie al meglio delle cinque... Contenuti di approfondimento Trento UnaHotels 82-90: Reggio espugna il parquet atesino e ipoteca i playoffIl collettivo biancorosso domina la Dolomiti Energia. Intensità difensiva, grande circolazione di palla, e buone percentuali le chiavi del successo ... ilrestodelcarlino.it Dolomiti Energia Trentino vs Unahotels Reggio Emilia, diretta (20', 30-49)Sprint verso i playoff per la Dolomiti Energia, attualmente a due punti di distanza dall'ottavo posto. E' invece settima la Unahotels, che vincendo oggi si aggiudicherebbe quasi certamente ... pianetabasket.com