La Juventus ha presentato domanda di clemenza per Kalulu, squalificato dopo il cartellino rosso contro l’Inter. Il club cerca di ottenere il perdono per poterlo schierare nel prossimo incontro contro il Como. La richiesta arriva dopo aver analizzato le immagini dell’episodio, che ha sollevato dubbi sulla severità della sanzione. Il difensore francese, che aveva già accumulato ammonizioni, rischia di saltare una partita importante. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore, lasciando aperta la speranza di rivederlo in campo.

Squalifica Kalulu, la Juventus ha fatto richiesta di grazia dopo il rosso contro l’Inter. Si attende la risposta del presidente Gravina. In casa Juventus il clima è elettrico non solo per le vicende di campo, ma anche per una battaglia legale che si sta consumando nelle stanze del potere sportivo. Il caso che tiene banco riguarda la squalifica di Kalulu, un episodio che ha lasciato profonde cicatrici dopo il Derby d’Italia e che ora rischia di pesare sulle rotazioni difensive di Luciano Spalletti in vista del prossimo impegno di campionato. La dirigenza bianconera ha tentato immediatamente di percorrere la via del diritto per annullare o ridurre la sanzione inflitta al difensore francese, espulso tra le polemiche nel match contro l’Inter.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Squalifica Kalulu: il club bianconero fa richiesta di grazia dopo lo stop del difensore francese. L’obiettivo è di averlo contro il Como. Ecco cosa è successo

Leggi anche: Hermoso diffidato e a rischio squalifica per la Juve: l’arbitro lo grazia in Roma Como. Cosa è successo

Leggi anche: Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.