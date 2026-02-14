Salerno si accende per San Valentino | Lungomare in festa con luci e installazioni per rilanciare il turismo invernale

A Salerno, le luci del Lungomare si accendono per San Valentino, attirando coppie e visitatori. La città organizza installazioni e decorazioni per stimolare il turismo in questa stagione. Un’iniziativa che mira a rendere il tratto costiero più vivo e accogliente, anche durante l’inverno.

Salerno in Love: Il Lungomare si Illumina per San Valentino, una Scommessa per il Turismo Esperienziale. Salerno celebra San Valentino con un’inedita veste luminosa. L’iniziativa “Salerno in Love”, inaugurata venerdì 13 febbraio 2026, trasforma il lungomare Trieste in un percorso suggestivo di luci, cuori giganti e installazioni artistiche, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e sostenere le attività commerciali locali. L’evento, documentato dalle immagini di Antonio Capuano, mira a posizionare Salerno come meta romantica e a destagionalizzare il turismo, offrendo un’esperienza coinvolgente sia per i residenti che per i visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Salerno ha acceso le luci sul lungomare Trieste per San Valentino, a causa delle decorazioni luminose di

