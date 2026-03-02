Pulizie di primavera nei boschi della droga di Rescaldina | volontari trovano armi bianche e spazzatura

Sabato, i volontari degli Amici del Rugareto hanno organizzato una pulizia nei boschi di Rescaldina, un’area spesso frequentata da trafficanti di droga. Durante l’intervento sono stati trovati armi bianche e grandi quantità di spazzatura abbandonata. L’obiettivo era rimuovere rifiuti e restituire l’area alla comunità, riprendendone il controllo e migliorandone l’aspetto.

Rescaldina (Milano) – Restituire dignità alle aree verdi, ripulendole e riprendendone possesso: era l’obiettivo degli Amici del Rugareto, che sabato si sono dati appuntamento per una pulizia straordinaria dei boschi di Rescaldina, spesso utilizzati dagli spacciatori per i loro affari illeciti. A una quindicina di volontari si sono poi aggiunti quelli del gruppo Sos Metal Detector, che hanno scandagliato, con le loro attrezzature tecniche, le aree dove erano presenti bivacchi, utilizzati dagli spacciatori anche per nascondere armi e strumenti utili ai loro traffici. L’iniziativa è stata condivisa con l’amministrazione locale, condizione che ha consentito di organizzare una cornice di sicurezza intorno ai volontari grazie alla presenza di due pattuglie della polizia locale e una della locale stazione carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pulizie di primavera nei boschi della droga di Rescaldina: volontari trovano armi bianche e spazzatura Droga e armi bianche: raffica di controlli dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr. Turista belga scompare nei boschi della Tasmania: 2 anni dopo trovano il suo cellulare e riprendono le ricercheCeline Cremer, una donna belga, era scomparsa nella natura selvaggia della Tasmania, in Australia, due anni fa. Una selezione di notizie su Pulizie di. Temi più discussi: Pulizie di primavera nei boschi della droga di Rescaldina: volontari trovano armi bianche e spazzatura; Lavoro in fraternità; Inaugurata in Comune la mostra Contronatura; 5 idee per preparare il terrazzo all'arrivo della primavera. Pulizie di primavera nei boschi della droga di Rescaldina: volontari trovano armi bianche e spazzaturaL’iniziativa degli Amici del Rugareto con Sos Metal Detector. Il bilancio: oltre a qualche quintale di rifiuti raccolti, sono stati smantellati due bivacchi, completi di piccoli gruppi elettrogeni, ba ... ilgiorno.it Pulizie di Primavera: come prepararsi al meglio?Con l'avanzare di marzo, si apre la stagione ideale per dedicarsi al grande rito delle pulizie di primavera. Questa pratica, ormai radicata nelle abitudini di numerose famiglie, sfrutta l'arrivo del ... tomshw.it Nonna Luigina. . pulizie di primavera della domenica - facebook.com facebook Pulizie di primavera. x.com