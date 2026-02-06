GeForce NOW festeggia sei anni con 24 nuovi titoli a febbraio

GeForce NOW compie sei anni e festeggia con 24 nuovi titoli a febbraio. Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA ha già superato un miliardo di ore di gioco erogate, un traguardo importante che segna la crescita costante negli anni. Con l’arrivo di nuovi giochi, gli utenti italiani potranno continuare a giocare senza dover acquistare costosi hardware, approfittando delle novità offerte dalla piattaforma.

