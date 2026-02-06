GeForce NOW festeggia sei anni con 24 nuovi titoli a febbraio
GeForce NOW compie sei anni e festeggia con 24 nuovi titoli a febbraio. Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA ha già superato un miliardo di ore di gioco erogate, un traguardo importante che segna la crescita costante negli anni. Con l’arrivo di nuovi giochi, gli utenti italiani potranno continuare a giocare senza dover acquistare costosi hardware, approfittando delle novità offerte dalla piattaforma.
(Adnkronos) – Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA inaugura il suo settimo anno di attività con un bilancio che supera il miliardo di ore di gioco erogate. Questo anniversario non viene celebrato solo come un successo statistico, ma come l'avvio di una fase di espansione tecnologica mirata a rendere la potenza delle GPU RTX . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
