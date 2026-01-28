Mattarella | ‘Emirati Arabi riferimento per dialogo tra religioni’

Abu Dhabi, 28 gennaio – Il presidente Mattarella ha sottolineato come gli Emirati Arabi Uniti siano un esempio di apertura al dialogo tra le religioni. Durante la visita ufficiale, ha evidenziato che questa apertura va oltre la semplice tolleranza, rappresentando un elemento distintivo del paese.

Abu Dhabi, 28 gen. – "Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c'è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza o di convivenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita ad Abu Dhabi alla casa abramitica.

