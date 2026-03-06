Oggi, secondo Filippo Giorgio Maitan, cofondatore dell’associazione “Fare Bene”, l’Islam domina il panorama religioso perché, a differenza del cristianesimo, mantiene un’identità forte e radicata. Maitan afferma che la società è passata dalla secolarizzazione alla scristianizzazione, sottolineando il ruolo crescente dell’Islam in questo cambiamento. Le sue parole evidenziano una trasformazione nelle dinamiche religiose attuali.

Filippo Giorgio Maitan, cofondatore dell’associazione “Fare Bene”, parla della secolarizzazione dell’Occidente e della crisi dei valori “Ormai siamo passati dalla secolarizzazione alla scristianizzazione”. A dirlo è Filippo Giorgio Maitan, cofondatore dell’associazione “Fare Bene”, fortemente convinto che “in questo contesto la fa da padrone l’Islam perché, a differenza del cristianesimo, oggi ha un’identità forte e radicata”. “Sì. Noi occidentali abbiamo sbagliato nel pensare che, per favorire il processo di integrazione, noi dovessimo arretrare rispetto ai nostri valori mentre soltanto ribadendo la nostra identità possiamo sederci al tavolo alla pari degli altri interlocutori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Oggi l’Islam la fa da padrone perché il cristianesimo ha rinunciato alla sua identità”

