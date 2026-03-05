Terrore a Lusevera parapendio sospeso nel vuoto si salva per miracolo

Nel primo pomeriggio di oggi, sul Monte Laschiplas vicino a Lusevera, un giovane pilota austriaco di 27 anni è rimasto coinvolto in un incidente con il parapendio. L'aereo ha schiantato nel vuoto, ma il pilota si è salvato per miracolo. L'episodio ha creato grande preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena.

L'incidente di è verificato verso le 14 e 30. Una volta raggiunto il pilota era stremato nel tentativo di non cadere nel baratro Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Laschiplas, nei dintorni di Lusevera, dove un giovane pilota austriaco di 27 anni è rimasto miracolosamente in vita dopo uno schianto con il parapendio. L’allarme è scattato intorno alle 14 e 30, lanciato automaticamente dal sistema satellitare in dotazione al pilota. La richiesta di aiuto ha attivato così la macchina dei soccorsi per una situazione che è apparsa fin da subito critica: il giovane era precipitato a quota 1.600 metri, rimanendo sospeso su un pendio estremamente impervio, bloccato tra rocce e ciuffi d’erba su un salto nel vuoto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it 22 gennaio, Madonna della Fortuna: bimba precipita nel vuoto, salva per miracoloLa statua della Madonna della Fortuna giaceva ormai dimenticata in un polveroso magazzino fino al giorno in cui una bimba caduta nel vuoto fu salvata... Attimi di terrore nella parte alta del Capoluogo, la polizia salva una donna pronta a lanciarsi nel vuotoUna tragedia sventata per un soffio grazie alla freddezza e alla prontezza di riflessi degli agenti della Polizia di Stato.