Durante un intervento televisivo, il giornalista ha affermato che l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe perso una battaglia politica incentrata sul supporto a un alleato israeliano, sostenendo che avrebbe seguito informazioni false fornite dai servizi segreti israeliani. Inoltre, ha commentato che un attacco rivolto al Papa sarebbe stato organizzato per coprire l'assenza di risultati concreti.

“ Trump ha perso questa guerra per andare dietro a Netanyahu che gli aveva presentato dei falsi rapporti del Mossad. Il Mossad è una cosa serissima. Non avrebbe mai scritto che bastavano due sventagliate dal cielo per buttar giù un regime complesso e stratificato e pervasivo come quello iraniano”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “ C’è tutta una teoria politologica in cui si dice che ci sono dei personaggi particolarmente borderline, che pur non essendo pazzi, fanno i matti per disorientare l’avversario e farsi sottovalutare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Trump ha perso la guerra. L’attacco al Papa? Serve a nascondere il vuoto dei risultati”

Travaglio: “Non va in giro a raddrizzare le gambe ai cani”

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Community, sono molto molto deluso da voi. Nella classifica social dei giornalisti più seguiti di Marzo 2026 sono solo all'11° posto, ben cinque posizioni sotto Sua Editorialità Marco Travaglio. E' un risultato francamente deludente! Mi chiedo dove abbia sbagli x.com