Durante una trasmissione su Nove, Travaglio ha affermato che l’Italia non era stata avvisata dell’attacco degli Stati Uniti in Iran. Ha inoltre criticato la versione ufficiale della premier, secondo cui l’Italia sarebbe un alleato privilegiato di Trump, sostenendo che questa narrazione non regge più alla luce dei fatti recenti. La discussione si concentra sulle differenze tra le dichiarazioni ufficiali e gli eventi effettivi.

“Oggi si è scoperto che persino in Austria avevano allertato i loro connazionali due giorni prima dell’attacco – ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano – Possibile mai che l’Austria sappia più cose del governo italiano? Io credo che, per essere presi sul serio come alleati, tenendo presente il peso specifico che ha l’Italia, agli alleati ogni tanto bisognerebbe dire qualche no. Se dici sempre di sì, si dimenticano proprio che esisti”. Secondo il giornalista: “Questa è l’impressione che mi ha dato il nostro governo: quando diventi un soldatino obbediente 100 volte su 100, proprio non ti calcolano. Diciamo che, invece di essere i primi, in quanto privilegiati, siamo diventati gli ultimi“, ha concluso Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Travaglio su Nove: “L’Italia non avvisata dell’attacco Usa? Crolla la narrazione di Meloni alleata privilegiata di Trump”

Iran, Meloni: Ue non avvisata, crisi diritto figlia dell’attacco a KievRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Leggi anche: Travaglio sul Nove: “Trump misura la democrazia in barili di petrolio. Venezuela e Iran gli interessano solo per quello”

Tutti gli aggiornamenti su Iran Travaglio su Nove L'Italia non....

Temi più discussi: Accordi e Disaccordi | Puntata 7 marzo 2026; Fatto alternativo | Le nove operazioni speciali di Travaglio sull’Ucraina; Missile iraniano colpisce Beit Shemesh: 9 morti nella rappresaglia contro Israele; Conte Mieli Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo Con Travaglio e Scanzi.

Otto e Mezzo, Travaglio contro Mieli: Giustifichi attacco in Iran, basito - VideoScontro in diretta sulla guerra in Iran tra Marco Travaglio e Paolo Mieli. Il direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Otto e Mezzo su La7, si è detto sorpreso dalle parole del giornalista, ... adnkronos.com

Travaglio punge Meloni sull'Iran, ci dica perché stiamo entrando in guerra dalla parte degli aggressoriMarco Travaglio chiede alla premier Meloni di prendere una posizione chiara in merito alla guerra in Iran. E chiede risposte sui rischi e sui danni all'economia ... virgilio.it

La guerra israelo-statunitense contro l’Iran è “un atto di aggressione” e l’Italia si pone in “una condizione di complicità con gli Usa se concede basi e sorvolo”, dice il professor Francesco Salerno, già ordinario di diritto internazionale all’Università di Ferrara e d - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com