Travaglio sul Nove | Tajani al Board of Peace? Meloni lo ha mandato a fare il guardone Una scena pietosa

Travaglio critica duramente Tajani, sostenendo che Meloni lo ha inviato al Board of Peace solo come spettatore. Secondo il commentatore, la sua presenza sembra più quella di un guardone che di un membro attivo. La scena viene definita

“Se fosse uno al bar ci sarebbe da ammazzarsi dal ridere. Il problema? Il problema è che questo è il ministro degli Esteri. Avrebbe potuto dire tante cose per giustificare la figuraccia che gli ha fatto fare la Meloni mandandolo lì a fare il guardone “. Così Marco Travaglio negli studi di Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove, a commento delle dichiarazioni del ministro Antonio Tajani alla Camera sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace. “Gli hanno dato anche il cappellino rosso con scritto Make America Great Again e lui se lo teneva e mogio mogio saliva la scaletta in salutato ospite osservatore, ma che nessuno osservava peraltro, ed è andato a sedersi in un angolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Calenda sfida Tajani sul Board of Peace: 'Io devo fare proposte? Allora faccio il ministro per 6 mesi, poi vediamo' | INTERVISTACalenda ha criticato duramente Tajani durante un'intervista, accusandolo di non aver proposto nulla sul Board of Peace e affermando che, se deve fare proposte, preferisce restare ministro solo sei mesi.

Trump dice che Meloni vuole fare entrare l'Italia nel Board of Peace: "Me l'ha detto lei"Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con Giorgia Meloni riguardo alla possibilità che l'Italia si unisca al Board of Peace per Gaza.

