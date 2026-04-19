Trattore si ribalta a Pignataro Interamna | muore un agricoltore

Oggi, intorno alle 17, a Pignataro Interamna si è verificato un incidente agricolo in via Felci, vicino alle case Ater. Un trattore si è ribaltato, causando la morte di un agricoltore. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è rimasta schiacciata dal mezzo agricolo, che ha provocato il tragico esito.

Dramma intorno alle ore 17 di oggi, 19 aprile, a Pignataro Interamna, dove si è verificato un incidente agricolo in via Felci, nei pressi delle case Ater. Il conducente di un trattore, impegnato in lavori di pulizia di un appezzamento di terreno di sua proprietà, si è ribaltato, a causa di una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: paura per un agricoltoreMomenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Pignataro Interamna, dove si è verificato un incidente agricolo in via Felci, nei pressi delle... Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Altri aggiornamenti Pignataro Interamna, si ribalta con il trattore: muore sul colpoSi ribalta con il trattore mentre lavora nel suo terreno: muore sul colpo. La tragedia si è consumata a Pignataro Interamna, dove un uomo di 86 anni, F.C., ha perso la vita in via Santa Maria. Sul ... ilmessaggero.it Muore schiacciato dal suo trattore mentre taglia l'erbaIncidente nei campi a Pignataro Interamna, muore un pensionato di 86 anni mentre tagliava l'erba, schiacciato dal suo trattore. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava eseguendo ... ciociariaoggi.it