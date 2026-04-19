Trasporti nel Latina | fondi pronti per potenziare i collegamenti

La Regione Lazio ha approvato l’erogazione degli acconti ai comuni della provincia di Latina per finanziare il trasporto pubblico locale nel 2026. I fondi sono stati resi disponibili e destinati a migliorare i collegamenti nella zona. La decisione riguarda esclusivamente i pagamenti anticipati e non comporta ulteriori dettagli sul totale delle risorse o sui progetti specifici.

La Regione Lazio ha autorizzato l’erogazione degli acconti destinati ai comuni della provincia di Latina per il finanziamento del trasporto pubblico locale relativo all’anno 2026. Questa misura economica serve a coprire il periodo di transizione necessario prima che entri in funzione il nuovo modello gestionale basato sulle Unità di rete, progettato per ottimizzare i collegamenti nelle zone meno servite e nei centri di medie e piccole dimensioni. Distribuzione delle risorse tra i comuni della provincia pontina. L’analisi dei flussi finanziari approvati rivela una ripartizione differenziata che tocca ogni singolo territorio della provincia. Per quanto riguarda le realtà cittadine, Formia riceverà la quota più alta con 775.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasporti nel Latina: fondi pronti per potenziare i collegamenti Notizie correlate Schifani annuncia iniziative concrete per potenziare la rete dei trasporti sull’isola.Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato un piano strategico per il potenziamento della rete di trasporti sull’isola,... Università, pressing sulla Regione: potenziare i trasporti per aumentare iscrizioni da fuori provinciaTempo di lettura: 3 minutiPiù collegamenti su gomma, in attesa della riapertura della linea ferroviaria Napoli – Benevento via Cancello, la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trasporto pubblico locale, le risorse della Regione ai comuni pontini; LATINA | Trasporto pubblico locale 2026, acconto ai Comuni: Sambucci, risorse fondamentali per il sistema dei trasporti; Ritardi e fondi insufficienti frenano le ferrovie a nord-ovest; Rincari energia e trasporti: Subito fondi per compensare extra costi dell'insularità. Latina, il Pd riporta al centro il nodo tangenziale: Servono fondi certi e tempi definitiIl Pd riporta al centro il tema della tangenziale di Latina con un’interrogazione parlamentare: chiesti fondi certi e tempi definiti al Governo ... latinaquotidiano.it Trasporti, due miliardi per treni e metropolitaneCirca la metà dei fondi arriverà dall’Europa. L’Italia sta infatti negoziando un prestito da un miliardo di euro con la Banca europea per gli investimenti (Bei). L’operazione è sul tavolo del ... ilmessaggero.it Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma: torna il rischio del Bit a due euro ift.tt/W2AGbz6 x.com Liratv. . Trasporti, Fit Cisl “Ritardi INI BUS inaccettabili” "Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #fitcisl #trasporti #diegoCorace #Pontecagnano #Salerno #servizioPubblico #sindacato #tr - facebook.com facebook