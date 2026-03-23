Tempo di lettura: 3 minuti Più collegamenti su gomma, in attesa della riapertura della linea ferroviaria Napoli – Benevento via Cancello, la cosiddetta Valle Caudina, ferma dal 2020 e destinata a restare inattiva almeno fino alla fine del 2026. È questa la priorità indicata dall’Università degli Studi del Sannio alla Regione Campania, al termine di un confronto istituzionale che ha coinvolto i vertici dell’Ateneo e i rappresentanti del territorio in Consiglio regionale. Al tavolo, la rettrice Maria Moreno, il prorettore Nicola Fontana e il professor Mariano Gallo, ordinario di Trasporti, insieme ai consiglieri regionali Pellegrino Mastella, vicepresidente della Commissione Trasporti, e Fernando Errico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Università, pressing sulla Regione: potenziare i trasporti per aumentare iscrizioni da fuori provincia

Articoli correlati

L’Istituto sui Trasporti e la Logistica in Provincia: nuove sinergie per potenziare i rapporti con gli enti piacentiniIl neopresidente di Fondazione Itl Andrea Babbi ha incontrato la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli e la sindaca Katia Tarasconi...

Trasporti. Ghera: da Regione 30 per cento risorse aggiuntive a capoluoghi provinciaLa Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha recentemente approvato una delibera che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Università pressing sulla Regione...

Temi più discussi: Er.go, il nuovo direttore è Passarini. E l’ateneo pressa la Regione sulle borse di studio; Trump e i piani per occupare l'isola di Kharg, pressing su Iran per ottenere la riapertura di Hormuz; Fratelli d'Italia in pressing su Occhiuto: Ersilia Amatruda candidata alla vicepresidenza della Giunta regionale.

Approvato il piano triennale Regione-Università della BasilicataLa Giunta lucana ha approvato in via definitiva l'Accordo di Programma triennale 2025-2027 tra la Regione e l'Università degli Studi della Basilicata. L'intesa sancisce un impegno finanziario ... ansa.it

Vespucci, l’Università si difende: Impatto enorme sulla didattica Cgil con l’Ateneo, Fi all’attaccoNessuna volontà di contrapposizione ma il desiderio di garantire sicurezza delle persone e piena fruibilità delle strutture del Polo scientifico di Sesto Fiorentino. Non si placa la querelle fra ... lanazione.it

Arash Azizi, docente all'Università di Yale: "Probabilmente l'uomo più potente dell'Iran ora". E’ l’uomo giusto per Washington, ha contatti con i Pasdaran, ma è favorevole a riforme economiche. E qualche scandalo passato per certe debolezze ‘Occidentali’ facebook

ncontro sulla vita quotidiana nell’antica Roma: Elisa Marinoni all’Università Popolare cittadina di Busto x.com