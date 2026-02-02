Renato Schifani annuncia nuovi interventi per migliorare i trasporti in Sicilia. Il presidente regionale ha presentato un piano che prevede lavori concreti su alcune infrastrutture principali, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di collegamenti sull’isola. I dettagli dei lavori e le tempistiche arriveranno presto.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato un piano strategico per il potenziamento della rete di trasporti sull’isola, con interventi concreti in corso su infrastrutture chiave. L’obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, migliorare la sicurezza e rilanciare la mobilità regionale. Tra i progetti più avanzati, la ristrutturazione completa dell’autostrada A19, Palermo-Catania, che per la prima volta da anni sta subendo un intervento di manutenzione straordinaria. Schifani ha spiegato che l’assenza di interventi programmati per decenni ha portato a un degrado significativo dell’arteria, e che l’Anas sta ora attuando un piano di lavori che dovrebbe concludersi entro il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schifani annuncia iniziative concrete per potenziare la rete dei trasporti sull’isola.

La Regione Siciliana ha completato l'implementazione della rete di servizi prevista dalla legge anti-crack, approvata nel 2024.

