Venerdì pomeriggio a Milano, una donna di 32 anni, impiegata come cameriera da una ditta esterna, è stata fermata dopo aver rubato 840 euro da una borsa lasciata in una camera dell’hotel Principe di Savoia. La donna è stata sorpresa con una microcamera, che avrebbe utilizzato per monitorare l’interno della stanza. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione di furto da parte del personale dell’albergo.

Una trentaduenne albanese, impiegata come cameriera per una ditta esterna, è stata fermata venerdì pomeriggio a Milano dopo aver sottratto 840 euro da una borsa lasciata in una camera dell’hotel Principe di Savoia. L’azione, avvenuta intorno alle 16:40, ha messo fine a una serie di diciotto furti avvenuti nell’iconica struttura di piazza tra settembre 2025 e oggi, dopo che la sicurezza dell’albergo aveva organizzato una trappola con una microcamera e un’esca di 2.200 euro. L’inganno della microcamera e il bottino scoperto a Novate. Il piano per smascherare l’infedele è stato orchestrato dal direttore della sicurezza del Principe di Savoia, un cinquantacinquenne che gestisce la protezione della struttura dal 2007.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola al Principe di Savoia: cameriera beccata con microcamera

Notizie correlate

Diciotto furti al lussuoso Principe di Savoia (5 stelle): la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedeleTra settembre 2025 e aprile 2026, l'hotel Principe di Savoia di Milano ha registrato diciotto furti all'interno delle proprie camere.

Leggi anche: Cameriera sorpresa a rubare in una stanza dell’hotel Principe di Savoia di Milano: 18 furti negli ultimi 7 mesi

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Diciotto furti al 5 stelle Principe di Savoia: la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedele; Diciotto furti negli ultimi mesi all’hotel Principe di Savoia e la trappola della security: cameriera sorpresa mentre ruba; Clotilde Courau: La mia carriera si è fermata quando ho sposato Emanuele Filiberto. Non mi offrivano più niente, ma non sono una vittima.

Diciotto furti al 5 stelle Principe di Savoia: la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedeleContanti, gioielli e bracciali da migliaia di euro: dopo mesi di ammanchi nelle suite di piazza Repubblica, la sicurezza dell'hotel ha teso un'esca ... milanotoday.it

Diciotto furti al lussuoso Principe di Savoia (5 stelle): la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedeleTra settembre 2025 e aprile 2026, l'hotel Principe di Savoia di Milano ha registrato diciotto furti all'interno delle proprie camere. Gli episodi, che hanno coinvolto ospiti internazionali ... virgilio.it

Una scoperta shock per l’hotel Principe di Savoia di Milano: una cameriera è stata sorpresa mentre rubava dalla stanza di un'ospite. I carabinieri hanno denunciato la 32enne, accusata di furto e ricettazione, dopo che nei sette mesi precedenti erano stati regis - facebook.com facebook

E' arrivata Design Week: l’Hotel Principe di Savoia ospita una suite total pink, celebrativa di Barbie™, l’iconica doll. Dal 15-04 la suite è visitabile contattando l’hotel #design #architettura #hospitality #hotel #progettazione #mdw2026 x.com