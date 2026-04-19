Trappola al Principe di Savoia | cameriera beccata con microcamera

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì pomeriggio a Milano, una donna di 32 anni, impiegata come cameriera da una ditta esterna, è stata fermata dopo aver rubato 840 euro da una borsa lasciata in una camera dell’hotel Principe di Savoia. La donna è stata sorpresa con una microcamera, che avrebbe utilizzato per monitorare l’interno della stanza. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione di furto da parte del personale dell’albergo.

Una trentaduenne albanese, impiegata come cameriera per una ditta esterna, è stata fermata venerdì pomeriggio a Milano dopo aver sottratto 840 euro da una borsa lasciata in una camera dell’hotel Principe di Savoia. L’azione, avvenuta intorno alle 16:40, ha messo fine a una serie di diciotto furti avvenuti nell’iconica struttura di piazza tra settembre 2025 e oggi, dopo che la sicurezza dell’albergo aveva organizzato una trappola con una microcamera e un’esca di 2.200 euro. L’inganno della microcamera e il bottino scoperto a Novate. Il piano per smascherare l’infedele è stato orchestrato dal direttore della sicurezza del Principe di Savoia, un cinquantacinquenne che gestisce la protezione della struttura dal 2007.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Trappola al Principe di Savoia: cameriera beccata con microcamera

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