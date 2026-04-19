Diciotto furti al lussuoso Principe di Savoia 5 stelle | la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedele

Tra settembre 2025 e aprile 2026, l'hotel cinque stelle Principe di Savoia di Milano ha denunciato diciotto furti avvenuti nelle camere degli ospiti. Le autorità hanno installato una microcamera per sorvegliare una lavoratrice sospettata di essere coinvolta. La presenza della telecamera è stata documentata e utilizzata come prova nel procedimento in corso. La gestione dell'hotel sta collaborando con le forze dell'ordine per chiarire i fatti.

Tra settembre 2025 e aprile 2026, l'hotel Principe di Savoia di Milano ha registrato diciotto furti all'interno delle proprie camere. Gli episodi, che hanno coinvolto ospiti internazionali della struttura di piazza Repubblica, presentavano una dinamica ricorrente che ha spinto la sicurezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furti alla stazione Termini, obbligo di firma per la cassiera "infedele" della Coin Leggi anche: Furti in sequenza nei supermercati con attrezzi rubati ai pompieri: in trappola la banda Una raccolta di contenuti Si parla di: Diciotto furti al 5 stelle Principe di Savoia: la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedele. Diciotto furti al 5 stelle Principe di Savoia: la trappola con la microcamera per incastrare la lavoratrice infedeleContanti, gioielli e bracciali da migliaia di euro: dopo mesi di ammanchi nelle suite di piazza Repubblica, la sicurezza dell'hotel ha teso un'esca ... milanotoday.it Diciotto furti negli ultimi mesi all’hotel Principe di Savoia e la trappola della security: cameriera sorpresa mentre rubaLa raffica di colpi e i sospetti su una dipendente di 32 anni di una ditta esterna. L’esca dei 2.200 euro lasciati in una stanza e il filmato con una microcamera. Poi l’allarme ai carabinieri del Radi ... msn.com