Cameriera sorpresa a rubare in una stanza dell'hotel Principe di Savoia di Milano | 18 furti negli ultimi 7 mesi

Una cameriera dell'hotel Principe di Savoia di Milano è stata denunciata dai carabinieri per furto e ricettazione. La donna, di 32 anni, è stata sorpresa mentre sottraeva oggetti dalla stanza di un’ospite. Negli ultimi sette mesi, sono stati registrati complessivamente 18 furti attribuiti a questa stessa persona. La polizia ha eseguito le verifiche e ha messo sotto accusa la dipendente, coinvolta in più episodi di furto all’interno dell’albergo.

I carabinieri hanno denunciato per furto e ricettazione una 32enne. La donna, che lavora come cameriera dell'hotel Principe di Savoia di Milano, è stata sorpresa a rubare dalla stanza di una ospite. Negli ultimi 7 mesi, sono stati segnalati 18 colpi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate «Troppi nostri concittadini, negli ultimi mesi, sono stati vittime di furti»Prosegue il giro dei comuni della provincia di Padova da parte dei vertici dell'Arma di Padova. Furti lampo negli hotel di Milano: la tecnica del 25enne per colpire i turisti a colazioneIl giovane ha derubato una cittadina americana e una canadese prima di tentare la fuga in piazza: decisivi i video e l'intervento della Locale La... Altri aggiornamenti Si parla di: Diciotto furti negli ultimi mesi all’hotel Principe di Savoia e la trappola della security: cameriera sorpresa mentre ruba. Cameriera sorpresa a rubare in una stanza dell’hotel Principe di Savoia di Milano: 18 furti negli ultimi 7 mesiI carabinieri hanno denunciato per furto e ricettazione una 32enne. La donna, che lavora come cameriera dell’hotel Principe di Savoia di Milano, è stata sorpresa a rubare dalla stanza di una ospite. fanpage.it Diciotto furti negli ultimi mesi all’hotel Principe di Savoia e la trappola della security: cameriera sorpresa mentre rubaLa raffica di colpi e i sospetti su una dipendente di 32 anni di una ditta esterna. L’esca dei 2.200 euro lasciati in una stanza e il filmato con una microcamera. Poi l’allarme ai carabinieri del Radi ... msn.com