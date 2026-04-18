Al Policlinico di Palermo è stato effettuato un prelievo multiorgano su una donatrice, con il recupero di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee. L’intervento è stato condotto nella terapia intensiva post operatoria, all’interno della sezione di neurorianimazione. La procedura ha coinvolto un team specializzato e si inserisce nelle attività di raccolta di organi destinati a trapianti.

Nella Terapia intensiva post operatoria Neurorianimazione del Policlinico di Palermo, diretta dal professore Antonino Giarratano e coordinata dal professore Santi Maurizio Raineri, è stato eseguito un prelievo multiorgano: prelevati cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee donati da una donna di 39 anni affetta da tumore encefalico. Il percorso di donazione è stato coordinato dal dottore Filippo Vitale, titolare di incarico di altissima specializzazione per la donazione e il trapianto d’organo, con il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare che ha garantito la gestione clinica, organizzativa e assistenziale in tutte le fasi del processo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prelievo multiorgano al Policlinico di Palermo: cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee da donatrice

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