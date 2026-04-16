Tragedia a Camerano | uomo morto nei giardini dopo un malore improvviso

Un uomo di circa 65 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a Camerano, dopo aver accusato un malore improvviso nei pressi dei giardini pubblici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un uomo di circa 65 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, a Camerano, dopo un improvviso malore avvenuto nei pressi dei giardini cittadini. Il decesso è stato accertato intorno alle 14:30, quando l’uomo è stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nell’area verde. I tentativi di soccorso e l’intervento della Croce Gialla. Nonostante la tempestività delle manovre intraprese sul posto, le speranze per la sopravvivenza del sessantacinquenne si sono esaurite rapidamente. Nel momento in cui il problema cardiaco si è manifestato, chi si trovava nelle vicinanze ha immediatamente cercato di rianimare il paziente utilizzando un defibrillatore, restando in attesa del supporto medico professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Camerano: uomo morto nei giardini dopo un malore improvviso Notizie correlate Leggi anche: Choc ai giardini, morto un uomo colto da malore Tragedia a Ivrea: morto improvviso un uomo di 42 anniUna morte improvvisa ha scosso la tranquilla città di Ivrea nella notte tra mercoledì e giovedì 2 aprile 2026.