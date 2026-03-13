San Colombano | 56enne trovato morto dopo malore improvviso

A San Colombano al Lambro, un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua casa. La scoperta è avvenuta dopo che i familiari hanno chiamato i soccorsi, che hanno constatato il decesso. Secondo le prime informazioni fornite, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso prima di essere trovato senza vita. Le autorità stanno ancora verificando le cause del decesso.

Un uomo di 56 anni, identificato come Gianluca T., è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a San Colombano al Lambro. La tragedia si è consumata la sera del 12 marzo 2026, quando i soccorritori hanno dovuto forzare l'accesso all'immobile in via Lareno Faccini per intervenire. Le indagini preliminari indicano cause naturali legate a un malore improvviso seguito da una caduta. L'evento ha mobilitato le forze dell'ordine e il distaccamento dei vigili del fuoco di Sant'Angelo Lodigiano, che hanno utilizzato un'autopompa per aprire una finestra. Nonostante la tempestività dell'intervento del 118, non è stato possibile salvare la vittima.