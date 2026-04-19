Durante la Granfondo Torino, due ciclisti di 61 e 67 anni sono deceduti a causa di malori improvvisi durante la fase finale della gara. Entrambi sono stati colti da problemi cardiaci mentre pedalavano, e nonostante i soccorsi, non sono riusciti a salvarsi. L'evento si è concluso con la tragica perdita di due partecipanti coinvolti in modo improvviso e non prevedibile. Gli inquirenti stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Due atleti di 61 e 67 anni hanno perso la vita a causa di improvvisi problemi cardiaci durante la Granfondo Torino, una competizione ciclistica che si è trasformata in tragedia nel tratto finale del percorso. I due malori sono avvenuti mentre i partecipanti affrontavano le salite tra Chieri e Pino Torinese, dopo aver percorso 113 chilometri con un dislivello positivo prossimo ai 2.000 metri. La cronaca degli interventi medici e il tragico bilancio Il primo evento critico ha colpito il ciclista d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Granfondo: due ciclisti muoiono per un malore improvviso

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