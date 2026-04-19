Al Nürburgring si è verificato un incidente che ha coinvolto sette vetture, provocando la morte di un pilota di 66 anni alla guida di una BMW. L'incidente è avvenuto ieri sul circuito, e tra le vittime figura anche una persona che non era alla guida. Il dolore si è fatto sentire tra i presenti e nelle famiglie coinvolte. Il pilota di Formula 1 ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto.

Il circuito del Nuerburgring è avvolto nel lutto dopo il tragico incidente occorso ieri, che ha coinvolte sette vetture e causato la scomparsa di Juha Miettinen, pilota di 66 anni alla guida di una BMW. In questo clima di profonda tristezza, Max Verstappen si trova nel weekend tedesco per una prova endurance, cercando un momento di distrazione sportiva mentre il mondiale di Formula 1 resta fermo in attesa della ripresa negli Stati Uniti prevista per l’inizio di maggio. L’impatto della tragedia sulla competizione e la reazione di Verstappen. La drammatica collisione che ha strappato la vita al pilota della BMW ha scosso profondamente l’ambiente racing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia al Nürburgring: il dolore di Verstappen dopo il dramma

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