Juha Miettinen muore dopo un incidente con sette auto al Nurburgring dove corre Verstappen

Un incidente ha coinvolto sette auto al Nurburgring durante una sessione di gara, con la presenza del pilota finlandese Juha Miettinen al volante di una BMW 325i con il numero 121. Nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente, che è deceduto poco dopo essere stato estratto dal veicolo. La pista è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Nonostante il tempestivo arrivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto, Juha Miettinen (BMW 325i, numero 121), dopo averlo estratto dal veicolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla... Motorsport in lutto: incidente drammatico al Nürburgring. Muore il 66enne Juha MiettinenSi è interrotta anzitempo ed in maniera drammatica gara-1 della tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers‘, tappa di passaggio in vista... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La tragedia colpisce il Nurburgring: il pilota Juha Miettinen muore in un devastante incidente che coinvolge sette auto.; Marc Marquez rivela una verità drammatica sulla sua migliore gara nonostante un infortunio che minaccia la sua carriera.; George Russell rivela sentimenti contrastanti riguardo al potenziale ritiro di Max Verstappen dalla F1.; Antonio Giovinazzi conquista una pole position drammatica nel WEC a Imola, superando Hirakawa per soli millisecondi. Juha Miettinen muore dopo un incidente con sette auto al Nurburgring, dove corre VerstappenNonostante il tempestivo arrivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare il conducente coinvolto, Juha Miettinen (BMW 325i, numero ... fanpage.it Dramma nella prima delle due gare di qualificazione per la 24 ore sull’inferno verde. Sette auto coinvolte, Miettinen non ce l’ha fattaDramma nella prima delle due gare di qualificazione per la 24 ore sull'inferno verde. Sette auto coinvolte, Miettinen non ce l'ha fatta ... p300.it Nonostante il tempestivo arrivo dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare Juha Miettinen - facebook.com facebook