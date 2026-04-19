Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 25 anni è stato ucciso in seguito a una rissa nell’area Cattaneo di Pavia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non ci sono dettagli sulle cause dell’aggressione o sui soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale.

Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica dopo un violento scontro avvenuto nell’area Cattaneo di Pavia. Il ragazzo, originario della Sicilia e residente da tempo in zona per motivi lavorativi a Stradella, è stato vittima di una coltellata al collo durante una rissa scatenata intorno alle 3:30 del mattino di oggi, 19 aprile. La dinamica si è sviluppata nel parcheggio vicino al centro storico, dove la vittima si era recata insieme a due compagni per recuperare il veicolo dopo una serata trascorsa in un locale. L’aggressione è scaturita improvvisamente quando il gruppo ha incrociato altre persone, dando il via a uno scontro fisico con conseguenze fatali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Pavia: 25enne ucciso in rissa, l’errore fatale degli amici

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