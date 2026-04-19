Far West in discoteca a Bisceglie | morto un 42enne Rissa a Pavia ucciso un 25enne

Nella notte, nella discoteca Divine Club di Bisceglie, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo di 42 anni. Testimoni riferiscono che durante l’incidente il colpo poteva colpire chiunque. Nei giorni precedenti, un’altra sparatoria si era verificata a Pavia, dove un giovane di 25 anni è stato ucciso.

“Poteva colpire chiunque”. È il racconto dei testimoni della sparatoria avvenuta nella notte appena trascorsa nella discoteca di Divine club di Bisceglie (ex Divinae Follie), costata la vita a un 42enne di Bari. Secondo alcune testimonianze, i colpi sono stati esplosi in una zona affollata: “C’era pieno di gente, bastava poco perché fosse una strage. Se non colpivano lui, potevano prendere altre dieci o venti persone sulla stessa linea di tiro”. Un testimone racconta di essersi trovato a pochi metri dalla scena: “Sono vivo per miracolo. Chi ha sparato era appena salito dalle scale d’ingresso e ha fatto fuoco alle spalle di quell’uomo, almeno quattro colpi”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Far West in discoteca a Bisceglie: morto un 42enne. Rissa a Pavia, ucciso un 25enne Notizie correlate Bisceglie: lite in discoteca sfocia in una sparatoria, 42enne muore in ospedaleAGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Bisceglie: scoppia una lite in discoteca e gli sparano, 42enne muore in ospedaleAGI - Un uomo di 42 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Far West a Bisceglie. Spari in discoteca, giovane ucciso nella notte; Colosseo 'vietato', comprare biglietti è impossibile: cosa succede a Roma; Spari in discoteca a Bisceglie: il 42enne Filippo Scavo ucciso nella notte; Far West a Bisceglie. Spari in discoteca, ucciso un 43enne nella notte. Oggi un esponente del Pd ci offre una curiosa definizione di “Far West”, per avvalorare la tesi surreale secondo cui il nuovo Decreto Sicurezza, che il Parlamento si appresta a votare, sia inutile e dannoso per l’Italia. La predica arriva da chi per anni ha complet - facebook.com facebook Scene da Far West a #NewYork. Un ladro che aveva rubato una borsa nell'Upper West Side è stato raggiunto e arrestato da un agente a cavallo. L'insolito inseguimento è stato ripreso dalla bodycam del poliziotto x.com