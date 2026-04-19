Nella notte a Pavia un giovane di 25 anni è stato coinvolto in una lite in un parcheggio dell’area Cattaneo, vicino a via Matteotti. Durante l’alterco, sono state esplose alcune coltellate che hanno causato il suo decesso. La vittima si trovava in una delle zone più centrali della città, a poca distanza dal cuore del centro storico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Omicidio nella notte a Pavia dove un 25enne è stato accoltellato nel parcheggio dell’area Cattaneo, nei pressi di via Matteotti, una delle strade principali della città, non lontano dal centro storico. Secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, il giovane sarebbe stato colpito con un fendente al collo. Come anticipato da La Provincia Pavese, gli aggressori si sarebbero dileguati subito dopo l’aggressione mortale. Sulla vicenda indaga la polizia. La ricostruzione. L’ omicidio si è consumato attorno alle 3.30 di questa mattina. Il 25enne, originario della Sicilia ma residente a Stradella (Pavia) per motivi di lavoro, era appena uscito da un locale dove aveva trascorso la serata in compagnia di amici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rissa in un parcheggio, poi le coltellate: muore un 25enne a Pavia

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