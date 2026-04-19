Tragedia a Ospitaletto | cade dal tetto scatta la solidarietà per i 6 figli

Giovedì mattina a Ospitaletto si è verificato un incidente mortale in cui un uomo di 45 anni è caduto dal tetto di una casa privata mentre controllava le grondaie. L’uomo è deceduto sul colpo e lascia sei figli. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza da parte della comunità, che si è unita nel sostenere la famiglia in questo momento difficile.

Un tragico incidente avvenuto giovedì mattina a Ospitaletto ha strappato la vita a Massimiliano Lauro, un uomo di 45 anni che si trovava sul tetto di un’abitazione privata in via Tobagi per effettuare un sopralluogo sulle grondaie. Durante le operazioni di pulizia, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa dieci metri, un evento che ha scosso profondamente la comunità di Gavardo e lasciato orfani sei figli, il più piccolo dei quali ha solo pochi mesi di vita. Mentre la Procura avvia i rilievi per ricostruire le dinamiche della caduta, la solidarietà locale si è già mobilitata attraverso una raccolta fondi digitale lanciata dal fratello del deceduto e dai suoi amici, che ha permesso di raccogliere oltre 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Ospitaletto: cade dal tetto, scatta la solidarietà per i 6 figli Notizie correlate La tragedia di Massimiliano, morto precipitando dal tetto: era padre di 5 figliTragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci... La tragedia di Massimiliano, morto precipitando dal tetto: era padre di 6 figliTragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia a Ospitaletto, cade dal tetto mentre lavora: muore papà di 45 anni; Ospitaletto, precipita dal tetto di una casa: Massimo Lauro, 46 anni, muore dopo un volo di 10 metri; Cade dal tetto su cui lavorava senza protezioni, muore un 46enne padre di 5 figli; La tragedia di Massimiliano, morto precipitando dal tetto: era padre di 6 figli - BresciaToday. Tragedia a Ospitaletto, cade dal tetto mentre lavora: muore papà di 45 anniMassimiliano Lauro, libero professionista residente a Gavardo, stava pulendo le grondaie, quando è caduto: per lui non c'è stato nulla da fare ... primabrescia.it Ospitaletto, cade da 10 metri: morto padre di cinque figliLa vittima è Massimiliano Lauro, 46 anni, di Gavardo. L'uomo ha perso la vita mentre stava pulendo una canna fumaria. Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano. quibrescia.it Che tragedia https://mdst.it/4txhKUQ #SportMediaset facebook "Linea ferroviaria chiusa e riaperta. A quanto andava il treno": tragedia #Manninger, le rivelazioni x.com