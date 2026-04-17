La tragedia di Massimiliano morto precipitando dal tetto | era padre di 6 figli

Giovedì 16 aprile a Ospitaletto si è verificata una tragedia che ha coinvolto un uomo di 46 anni. L’uomo è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre si trovava sul tetto di una casa privata. La vittima era padre di sei figli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto.

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre si trovava sul tetto di un’abitazione privata.Chi era la vittimaLa vittima è Massimiliano Lauro, classe 1980, originario di Gavardo e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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