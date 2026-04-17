La tragedia di Massimiliano morto precipitando dal tetto | era padre di 5 figli

Giovedì 16 aprile, a Ospitaletto, un uomo di 46 anni è morto dopo essere caduto da circa dieci metri mentre si trovava sul tetto di una casa privata. La vittima, padre di cinque figli, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 16 aprile a Ospitaletto: un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre si trovava sul tetto di un’abitazione privata.Chi era la vittimaLa vittima è Massimiliano Lauro, classe 1980, originario di Gavardo e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Arezzo, incidente sul lavoro: muore precipitando dal tetto di un capannonePIEVE SANTO STEFANO (AREZZO) – Incidente mortale sul lavoro oggi, 20 febbraio 2026, in provincia di Arezzo. Responsabile d'azienda morto in un incidente stradale: era padre di 2 figliDomenica sera è stata celebrata una veglia di preghiera, ma non c'è ancora una data per i funerali di Rosario Castrovillari, 50 anni, morto venerdì... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La salita. La recensione del film di Massimiliano Gallo; home - regione.fvg.it; Resistenze 2026 – Repubblica e Costituzione; Tragedia a Lourdes, autista di bus muore travolto dal suo stesso pullman il giorno di Pasqua. Tragedia della Solfatara: condanna definitiva in CassazioneConfermata la condanna definitiva per la tragedia della Solfatara: cinque anni a Giorgio Angarano per la morte della famiglia Carrer. stylo24.it La salita, di Massimiliano GalloLa salita è un canto di rabbia giovanile sul potere del teatro che spezza le prigioni degli uomini. Il risultato non è nobile quanto gli intenti ... sentieriselvaggi.it FEGAT: ufficializzato il Mondiale Amatori a Malta. L’Italia schiera il neo Campione Italiano Massimiliano Michelotto Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/fegat-ufficializzato-il-mondiale-amatori-a-malta-litalia-schiera-il-neo-campione-italiano-massi facebook Le parole di #Gabbia su Massimiliano #Allegri sono importanti, nel loro contenuto, quanto nel momento in cui sono state pronunciate. Più che una risposta al giornalista, sono suonate come netta posizione da parte dello spogliatoio e un conseguente messag x.com