Durante la 24 ore di Nurburgring si è verificato un incidente che ha coinvolto sette vetture, causando la morte di un pilota. L’incidente ha attirato l’attenzione generale, anche perché alcuni tra i principali protagonisti della gara, come il pilota di punta, erano attesi in pista. La notizia ha suscitato grande shock tra i partecipanti e gli spettatori presenti all’evento.

Tutti aspettavano Max Verstappen, ma a catturare l’attenzione nella prova endurance alla 24 ore di Nurburgring è stato purtroppo un incidente mortale. Juha Miettinen, pilota di 66 anni, è morto infatti dopo uno scontro avvenuto sabato durante la prova sul circuito del Nürburgring Nordschleife, in Germania, dove anche il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen si sta preparando per partecipare. Gli organizzatori dell’ADAC 24h Nürburgring Qualifiers hanno comunicato che Juha Miettinen è deceduto dopo un incidente che ha coinvolto sette vetture. Aveva 66 anni. “A seguito dell’incidente tra diversi veicoli, la direzione gara ha immediatamente interrotto la corsa per consentire ampie operazioni di soccorso e recupero”, si legge in una nota.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia a Nurburgring: Juha Miettinen muore dopo un incidente tra sette auto. Verstappen: “Uno choc”

Nürburgring 24h Tragedy Crash | 7-Car Crash Kills Juha Miettinen | 2026 Incident Video

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