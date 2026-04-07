Nella mattinata di Pasquetta, una tragedia ha coinvolto la zona di Sant’Enea, in provincia di Perugia. Un uomo di 60 anni, noto nel settore agricolo, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore mentre si trovava in un oliveto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La comunità si è raccolta intorno al dolore per la perdita improvvisa.

Secondo quanto ricostruito, il terreno scosceso e probabilmente la presenza di alcune buche potrebbero aver provocato il ribaltamento del mezzo, che ha subito schiacciato Eolo Monelletta contro una pianta d’olivo. I soccorsi sono stati immediati: i medici dell’elisoccorso, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo, ma le condizioni erano già disperate. Ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. Sul luogo dell’incidente, in via della Bambagia nella frazione di Sant’Enea, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo, e due pattuglie della polizia municipale di Perugia, impegnate nei rilievi del caso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Eolo Monelletta muore schiacciato dal trattore a Sant’Enea: tragedia a Pasquetta

Perugia. Tragico incidente a Sant’Enea: muore schiacciato dal trattore un sessantenneUna tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi a Sant’Enea, località agricola a Perugia, dove un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato dal...

Leggi anche: Muore schiacciato dal trattore . Trovato dal figlio nel campo . Addio al ragioniere Castiglioni

Perugia. Sant’Enea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto

Temi più discussi: Si ribalta con il trattore, Eolo muore a 60 anni; Perugia, muore schiacciato dal trattore a sessant'anni. L'incidente a Sant'Enea.La vittima è Eolo Monelletta; Imprenditore agricolo muore schiacciato dal trattore; Trattore si ribalta, muore 60enne.

Perugia, muore schiacciato dal trattore a sessant'anni. L'incidente a Sant'Enea.La vittima è Eolo MonellettaUn uomo di 60 anni è morto nel giorno di Pasquetta schiacciato dal trattore che stava guidando in un un oliveto. Il dramma è avvenuto a Sant'Enea, frazione alla porte di ... ilmessaggero.it

Imprenditore agricolo muore schiacciato dal trattoreI medici arrivati con l'elisoccorso lo hanno trovato incastrato tra il trattore e una pianta d'olivo. I tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili, le sue condizioni erano già disperate. E' ... rainews.it

Si ribalta con il trattore, Eolo muore a 60 anni Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook