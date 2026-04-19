Tragedia a Guidonia | bimba di 11 mesi ingoia una pasticca di ketamina

Una bambina di 11 mesi è stata portata d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli dopo aver ingerito accidentalmente una pasticca di ketamina nel pomeriggio di sabato 18 aprile. L’episodio si è verificato a Guidonia, dove i genitori hanno chiamato i soccorsi non appena si sono resi conto di quanto accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini.

Una bambina di soli 11 mesi è stata trasferita d'urgenza al Policlinico Agostino Gemelli dopo aver ingerito accidentalmente una dose di ketamina nel pomeriggio di sabato 18 aprile. Il tragico episodio si è verificato intorno alle ore 16 presso il complesso residenziale dell'Albuccione, nella zona periferica di Guidonia Montecelio, all'interno di un appartamento situato in largo Vittorio Bachelet. Il momento del pericolo è stato segnalato dalle grida della madre della piccola, che ha attirato l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Guidonia: bimba di 11 mesi ingoia una pasticca di ketamina Notizie correlate Bimba di 11 mesi ingerisce una pasticca di ketamina, ricoverata in terapia intensiva: denunciata la madreUna bambina di 11 mesi è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una pasticca di ketamina. Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina a Guidonia: è ricoverata al Gemelli, denunciata la mammaUna bimba di 11 mesi ha ingerito ketamina ed è finita in terapia intensiva al Gemelli.