Nella mattina del 19 aprile 2026, alle 8:30, si registra un traffico intenso a Roma. Tra le strade interessate ci sono via di San Gregorio e altre arterie principali, con partenza prevista da via di San Gregorio. La circolazione prosegue fino alle 11:30, coinvolgendo diverse zone della città. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli su eventuali incidenti o deviazioni.

Luceverde Roma tra le 8 e le 11:30 in programma la pieran partenza da via di San Gregorio e arrivo allo Stadio Delle Terme di Caracalla oltre alla piantina Caracalla tra le strade toccate dalla manifestazione Ci saranno via di San Gregorio via di Porta San Sebastiano via Ardeatina via delle Sette Chiese via Appia Pignatelli via di Porta Ardeatina ed è un tratto di corsia laterale di via Cristoforo Colombo chiusure e deviazioni lungo tutto il percorso di gara deviate diverse linee di bus nel pomeriggio sono previsti due cortei uno tra le 13 e le 15 alle squillino con partenza e arrivo in piazza Vittorio percorso lungo via dello Statuto via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 08:30

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